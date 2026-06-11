ビザンチンドリームは西村淳との新コンビが決定。追い切りは国分優を背にCWコースで6F85秒0を刻み、時計は地味でもフットワークは軽やかだった。坂口師は「時計よりも折り合い、バランスに重点を置いた。いい頃と比べると息の入りは物足りないが、このひと追いで良くなると思う」と評価。国内で走るのは昨年の天皇賞・春（2着）以来だが「トータル的に成長している」と結んだ。