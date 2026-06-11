マイネルエンペラーは開門直後にCWコース併せ馬。エンデュミオン（9歳障害オープン）を8馬身ほど追走する形から、直線は馬なりのまま3馬身突き放した。清水久師は「しまいを伸ばしました。動きは良かったし状態は心配ないですよ」と好気配を伝えた。「ペースはある程度流れそうですね。ジョッキー（川田）が競馬を見てつかんでくれていると思うので任せます」と手腕に託した。