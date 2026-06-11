天皇賞・春7着シンエンペラーは坂井を背にCWコースで単走。序盤ゆったり入り、6Fは83秒9。直線はしっかり追われてラスト1F11秒1をマークした。吉田一助手は「精神面に疲れが見られて、動きにやや重たさがある。先週よりは上昇しているかな」と評価。昨年2月にサウジG2ネオムターフCを勝っているが、国内での勝利は23年京都2歳Sが最後。復活を期すグランプリ参戦だ。