コスモキュランダは坂路で併せ馬。3馬身先行したミリオンヴォイス（3歳1勝クラス）に馬なりのまま併入した。加藤士師は「楽にいいタイム（4F52秒3）で上がってきたし、力強い動き。放牧を挟んで活気も十分」と体調に太鼓判。1番人気に支持された日経賞は7着。「4角で接触するアクシデントがあった。阪神は合うと思うので強い相手を出し抜く競馬ができれば」と語っていた。