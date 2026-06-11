日経賞V以来のマイユニバースは、2週続けて武幸師が自ら手綱を取ってCWコースへ。単走で6F78秒6の好時計を記録し、ラスト1Fも11秒4でまとめた。指揮官は「落ち着いているので加減する必要がない。健康に普通のメニューを消化できている。（間隔が詰まっていた）日経賞よりやりやすい」とうなずく。コース替わりについては「あまりそこは気にしていない」と首を振った。