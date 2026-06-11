ミステリーウェイはCWコースでサンライズナスカ（3歳未勝利）を追走し、ゴールデンクラウド（4歳オープン）に先行する形でスタート。直線は内外に挟まれる形からラスト1F11秒7で僚馬2頭に約半馬身先着した。小林師は「先週よりしっかり走れていましたし、ゴール板を過ぎた後に肩ムチを入れてハミを取っていました。距離が短くなるので刺激を入れました」と好気配を伝えた。