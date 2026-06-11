ファミリータイムは新コンビを組む幸が坂路で初コンタクト。スムーズに加速し、4F56秒0〜1F12秒9を刻んだ。鞍上は「先週に結構やっているそうなのでスッと流すだけ。乗り難しい感じはなかったです」と穏やかな口ぶり。作戦については「先生（石坂師）と相談しながらですね。出たなりの競馬になるかなと。テンにハミをさらっていくみたいですが乗りやすそう」とイメージした。