2頭出し清水久厩舎のシュガークンは、約2年ぶりの復帰戦となった新潟大賞典15着から中3週。最終追いは坂路でルーフ（6歳3勝クラス）と併せて頭差遅れた。指揮官は「単走だとやる気を出さないところがあるので。しっかり動けていた」とうなずく。「前走は息が持たなかったですが、ハナに立とうかという勢いで内容は悪くなかった。今回は持つと思います」と変わり身を期待した。