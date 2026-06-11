底知れない成長を遂げるタガノデュードは、坂路併せ馬で4F52秒4〜1F12秒1の好時計。ユウェンタース（4歳2勝クラス）に2馬身先着した。宮師は「前に馬を置いて、しまいを伸ばす感じ。良かったと思います」。大阪杯は上がり3F最速で4着、天皇賞・春も0秒8差の6着。「競馬を使いながら、どんどん強くなる。どの条件でも競馬はできるが、この距離がベスト」と歓迎した。