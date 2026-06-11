大型オーディション番組の最終審査に残り注目を浴びた本多大夢（ひろむ＝２５）と浜川路己（ろい＝２０）による男性アイドルデュオ・ＲＯＩＲＯＭ（ロイロム）が１０日、東京・豊川稲荷東京別院で同日発売のメジャーデビューミニアルバム「ＣＬＡＳＳＩＣＷＡＶＥ」のヒット祈願を行った。５月７日にメジャーデビューしたばかりの２人は、絵馬に願いをしたため、おみくじを引いて運試し。将来の夢「スーパースター」への思いも