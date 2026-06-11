宮厩舎は2頭出しで14年高松宮記念（コパノリチャード）以来のG1制覇に挑む。金鯱賞で重賞2勝目を手にしたシェイクユアハートは坂路を単走で軽快に駆け上がり、4F52秒7〜1F12秒4をマーク。宮師は「先週の時点で仕上がっているので今朝は軽く。それでも時計は出る」と満足げ。キャリア30戦目でG1初挑戦となり「相手は強いが、状態はいいので頑張ってほしい」と意気込んだ。