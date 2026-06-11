イスラム組織ハマスの戦闘員ら＝昨年2月、パレスチナ自治区ガザ（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】中東の衛星テレビ、アルジャジーラは10日、米国が主導するパレスチナ自治区ガザの和平計画で主要争点となるイスラム組織ハマスの武装解除に関し、ハマスが仲介国エジプトの提案の一部を拒否し、修正案の検討を続けていると報じた。ハマスの代表団はエジプトの当局者らとカイロで協議していた。膠着状態の早期解消は依然、見通