ミクニインスパイアはWコースで3頭併せ。しきりに手綱を動かしながら、内オストラヴァ（4歳3勝クラス）に半馬身、外モロノカガヤキ（3歳未勝利）に1馬身先着した。「調教はしぶくても、これで結果を出してきたので大丈夫です」と林師。「前走（日経賞2着）は仕上げのレベルを上げるためやり過ぎた感がある。今回は“求め過ぎない”をテーマに調教してきた」と語った。