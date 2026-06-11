「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース」（１１日開幕、六甲国際ＧＣ＝パー７２）女子ゴルフの宮里藍サントリー・レディース開幕前日の１０日、出場選手が神戸市の六甲国際ＧＣで調整。トーナメント特別補償制度（公傷制度）を適用し、ここまで欠場を続けていた脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が、この大会からの復帰にあたり心境を語った。長年、ヘルニアによる腰痛に悩まされ、初優勝した昨年の伊藤