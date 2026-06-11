アストン・ヴィラが、パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶を獲得候補としてリストアップしているようだ。10日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在23歳の鈴木は浦和レッズとシント・トロイデンを経て、昨年夏にパルマへ完全移籍。すぐさま定位置を確保し初年度からセリエAの38試合中37試合でゴールマウスを守ると、今シーズンは左手中指と舟状骨の骨折により長期離脱