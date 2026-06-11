2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施。一昨日の歓迎セレモニーを経て、いよいよこの日からオランダ戦に向けて本格的なトレーニングをスタートさせた。そのなかで注目されたのが、チームの“引き締め”に関する選手たちの意識だ。６月７日のトレーニングマッチ（日本代表が２−１で勝利）後、冨安健洋はチーム全体の雰囲気について、次のように