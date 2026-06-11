日本代表は10日から今大会の拠点とするナッシュビルSCの施設で初練習を実施。長友佑都は特性の“日の丸ヘッドバンド”が着用してピッチに登場した。出発前にメーカーが作成したオリジナルのヘッドバンドで、日の丸と自身の背番号5が刻まれている。着用のタイミングについては「全然考えていなかったんですけどね。でも、ナッシュビルに入ってワールドカップの熱量やいよいよ感が出てきたので、気合いを入れて今日着けたい」と