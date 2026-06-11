◇MLB ドジャース12-3パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)ドジャースのフレディ・フリーマン選手がパイレーツ戦で2安打を放ち、通算2500安打を達成。試合後のロッカールームで、チームメイトに熱いメッセージを送る様子が球団SNSを通して公開されました。試合は同点の7回にドジャース打線が爆発。大谷翔平選手のタイムリーなどで11-2と大きくリードを広げると、2アウト1、3塁からフリーマン選手が初球を捉え、1点タイムリー。この