「ボクシング・６回戦」（１０日、後楽園ホール）アマチュア４９戦全勝の“ザ・キング”藤木勇我（１８）＝大橋＝が２回ＴＫＯ勝ちで規格外のプロデビューを飾った。いきなりのメインイベントながら堂々とリングに立ち、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位のミカム（タイ）を早々にジャブでぐらつかせる。２回には右アッパーも交えながらダメージを与え、一気のラッシュで戦意を喪失させた。「ホッとした。チ