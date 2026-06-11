セ・パ両リーグは１０日、５月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表した。セは阪神勢で投手は高橋遥人投手（３０）が２度目、野手は佐藤輝明内野手（２７）が４度目の選出となり、ともに２カ月連続で受賞。同一球団の同じ２選手が続けて選ばれるのは、史上初の快挙となった。パの投手は日本ハムの伊藤大海投手（２８）が３度目、打者は西武のネビン内野手（２９）が２度目の選出となった。３、４月度の初受賞から連続での受賞と