ザギトワの透明感あふれるショットに注目が高まっている(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子で2018年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワが現地時間6月8日までに、自身のインスタグラムを更新。最新の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「なんて美しい！」話題となったザギトワの白いドレス姿今回公開されたのは、上品なレースをあしらった純白のシースルードレス姿でゴルフ場と見られる場所を裸足で歩いている