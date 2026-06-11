「全日本大学野球選手権・２回戦、大商大７−０東日本国際大」（１０日、神宮球場）２回戦６試合が行われ、大商大が東日本国際大に７−０で七回コールド勝ちし、準々決勝に進出した。今秋ドラフト候補の春山陽登外野手（４年・敦賀気比）が今大会１号を放ってチームをけん引。日体大、国学院大などもコールド勝ちでベスト８入りした。高々と舞い上がる白球を見上げて豪快にバットを放り投げる。１−０の五回２死一塁。外角高