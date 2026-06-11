第１７５回芥川賞、直木賞の候補作が１０日、発表され、直木賞にオードリーの若林正恭（４７）の小説「青天（あおてん）」など５作がノミネートされた。選考会は７月１５日に都内で開かれる。「青天」は、若林が学生時代に部活で行っていたアメフトをテーマにした青春小説。自身が高校３年生だった１９９９年を舞台に、弱小高の「アリ」こと中村昴が強豪校に敗れた後、自分自身のふがいなさにもがき続ける中で再び競技と向き合