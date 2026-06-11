楽天は１０日、成績不振のため三木肇監督（４９）が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（４３）が同日の巨人戦（楽天）から監督代行を務めると発表した。９日の試合後に話し合いの場が持たれ、双方合意の上で結論に至り、日をまたいだ午前１時という異例の時間帯にリリースが出された。楽天モバイル最強パークで取材に応じた森井誠之球団社長（５１）が経緯を説明。また塩川監督代行の意向で真喜志康永育成総合コーチ（６６）がチーフ