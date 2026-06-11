「日本ハム４−２ＤｅＮＡ」（１０日、エスコンフィールド）大好きな季節に戻って来た。左手首骨折から１軍復帰２戦目の日本ハム・水谷瞬外野手が、同点弾＆決勝適時打で３打点の大活躍。チームに今季初の６連勝をもたらし「なぜか今日は打てる気がしていた」とほほ笑んだ。逆転された直後の五回は初球のカーブを捉える左中間への２号ソロ。“確信歩き”の一発を放つと、同点の七回は追い込まれながらフォークを左前に引っ張