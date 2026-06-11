サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は休養日から一夜明けた10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで練習を再開し、14日（同15日）の1次リーグ初戦オランダ戦（ダラス）へ調整した。練習前は地元ナッシュビルの日本人補習校の生徒約90人と調整。記念撮影やメッセージ入りの横断幕を贈呈された。現地在住でU―17女子日本代表DFの若月いずみ（テネシーSC）が生徒を代表してあいさつを述べた。「子