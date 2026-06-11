3年連続で函館参戦のカルプスペルシュ（牝4＝石坂）は、初コンビの丹内を背に芝コースでサタデーサンライズ（4歳2勝クラス）と併せて首先着。楽な手応えで4F53秒2〜1F12秒0をマークした。鞍上は「直線で右に行ったけど動きは良かった。比較はできないけど気難しい面がなく、乗り難しいということはない」とジャッジ。当地芝は4戦して3勝と相性がいい。「開幕週だし枠は内の方がいい。楽しみ」と力を込めた。