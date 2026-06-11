高松宮記念8着以来のエーティーマクフィ（牡7＝武英）は富田を背に芝コースへ。単走で馬なりのまま軽快に駆け抜け、5F66秒7〜1F12秒0を刻んだ。鞍上は「先週までに仕上がっていたけど、バランスが良くなって動きは良かった」と合格点を与える。当舞台は2戦2勝。「ポジションを取りに行くと甘くなる。洋芝は合うし、出たところでスムーズに流れに乗りたい」とイメージした。