「ロッテ４−１１中日」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは５度目の挑戦となった４月４日以来の５割復帰をまたしても逃した。先発のドラフト２位・毛利海大投手（明大）は、日米大学野球で同部屋だった中日ドラフト２位の桜井（東北福祉大）との同期対決だったが、３回１０失点でＫＯ。「立ち上がりからこのような展開になってしまい、申し訳ないです」とコメントした。サブロー監督は毛利について「１回抹消しま