函館開幕を飾るサマースプリントシリーズ初戦「第33回函館スプリントS」の追い切りが、同競馬場で行われた。高松宮記念5着のレイピア（牡4＝中竹）は初コンビの横山武を背にWコースでしまいビシッと追われ、5F66秒6〜1F12秒8をマーク。力強い脚さばきで駆け抜けた。鞍上は「今朝のウッドチップは重たかったけど、もっと動けるイメージ。ただ、癖がなくて乗りやすい。奇麗な走りをするので芝の方がいいですね」と感触を口にした。