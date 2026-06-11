重賞初挑戦のルシード（牡4＝田島）は横山和を背にWコース単走でラスト1F12秒3の好時計をマーク。鞍上は「（2走前の）中山で2着した時の追い切りにも騎乗したが、あの時に比べて（走りの）バランスが良くなっている」と目を細める。昨年に続いて北海道シリーズに参戦。「スタートが安定しないけど、ポテンシャルは高い。精神面がかみ合えばと思います」とポイントを挙げた。