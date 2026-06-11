サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は休養日から一夜明けた10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で練習を再開した。14日（同15日）の1次リーグF組初戦オランダ戦（ダラス）へ向け、総仕上げに突入する。練習前のミーティングではケガでW杯メンバーから落選してメンターとして同行するMF南野拓実が熱い言葉でチームを鼓舞。選手の話を総合すると、冒頭は笑いを交え、最後はシ