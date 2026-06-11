▼インビンシブルパパ（佐々木）併せ馬で反応を確かめるというリクエスト。動きは良かったです。洋芝は走っているし、少し軟らかい馬場が理想。あとは他馬との兼ね合いですね。▼ウイングレイテスト（松岡）去年（11着）より状態は良さそう。前回までの2走が凄く具合が良かったし、美浦でしっかりつくって息はできています。▼クラスペディア（小崎）馬場が重たくなった時間帯でもスピードの乗りが良くてパワフルに動けてい