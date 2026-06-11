３１年ぶりの大相撲パリ公演（１３、１４日）に向け、横綱大の里（二所ノ関）ら約６５人が１０日、羽田空港から出発した。大の里はフランス料理が楽しみといい「相撲を知ってもらういい機会。頑張っていきたい」と意気込んだ。夏場所は左肩のケガで全休。７日に２６歳の誕生日を迎え「（２５歳は）良いも悪いも経験した一年だった。目標を持って１年間を過ごしたい」と復権を誓った。大関安青錦（安治川）はパリの街並みが楽