第175回芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）の候補作が発表された。選考会は7月15日に開かれる。候補作は次の通り。（敬称略、50音順）【芥川賞】小砂川チト「ゾンビ回収婦」（群像5月号）▽鈴木涼美「悪い血」（文学界6月号）▽仁科斂「丹心」（新潮4月号）▽村司侑「ソリティアおじさんがいた頃」（文学界5月号）▽八木詠美「アンチ・グッドモーニング」（文芸春号）【直木賞】朝倉かすみ「けんぐゎい」（光文社）▽蝉谷めぐ