【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は１０日、米ナッシュビル郊外でオランダ戦（１４日・日本時間１５日）に向けた本格的なトレーニングを開始した。冒頭１５分の公開後は、非公開で戦術面などを確認。キャプテンのＭＦ遠藤航は、４５分間プレーした５月３１日のアイスランド戦以降、初めて全体練習に合流した。しかし完全合流とはいかず、練習の途中で別メニ