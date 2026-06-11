「ボクシング・６回戦」（１０日、後楽園ホール）今春、大橋ジムに入門したアマチュア３冠の“ザ・ドリーム”片岡叶夢（１８）＝大橋＝がプロデビュー戦となる５４キロ契約６回戦に臨み、３回ＴＫＯ勝ちした。１７１センチの長身サウスポーは、リーチを生かして遠い間合いから鋭く伸びる左ストレート、左ボディーを効果的に打ち分けて圧倒。３回にロープ際で左右の連打をまとめたところでレフェリーストップとなった。「とりあ