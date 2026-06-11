暑さや湿気が気になる夏は、インナー選びも快適さを重視したいもの。ワコールが展開する「ウイング」の人気シリーズ「シンクロブラトップ」は、アンダーゴムによるしめつけ感を軽減しながら、美しいバストシルエットを叶えるブラトップとして多くの女性から支持されています。今回は、夏を快適に過ごせる吸汗速乾タイプとクールメッシュタイプの魅力をご紹介します。 夏の悩みに応えるシンクロブ