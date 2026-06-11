「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）スカッと快音を奏でて、３球団競合ドラ１の意地を見せた。阪神・立石正広内野手（創価大）は復調気配を示す４戦連続安打をマーク。昨季の日本シリーズ覇者へ真っ向からぶつかった。連夜の快打で存在感を放っている。「着実にやりたいことができる打席がちょっとずつ増えている」２点リードの三回先頭だ。追加点が欲しい場面で、打席が巡った。またもや立石らし