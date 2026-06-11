モデルでフルート奏者のCocomi（25）が10日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで「THEMONSTERS」の10周年を記念した展覧会のプレビューに出席した。香港出身のアーティストのカシン・ロン氏による、LABUBU（ラブブ）などが登場する人気シリーズ。10年後の自身について聞かれると「子育ても一段落して、また演奏活動に復帰していたい」と願望を明かした。女優の本田翼（33）も登壇。展覧会は11日から来月5日まで。