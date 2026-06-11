サッカーのＷ杯北中米大会が間もなく開幕する。８大会連続８回目の出場となる日本代表は、１次リーグＦ組初戦でオランダ（日本時間１５日）、２戦目にチュニジア（同２１日）、３戦目にスウェーデン（同２６日）と顔を合わせる。優勝を目標に掲げる森保ジャパンは、１次リーグでどのような戦いを展開するのか。２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表の福西崇史氏が展望する。オランダはファンダイクら、一人一人の守備の質