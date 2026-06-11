巨人・田中将大投手が仙台のマウンドに帰ってくる。１１日の楽天戦に先発予定。巨人への移籍後は初対戦で「本当にさまざまな思い出のある球場で、また投げられることをうれしく思います」と感慨深げ。１０日の練習後にはスタンドの楽天ファンからも声援が送られるシーンもあり、「久しぶりに田中が投げる試合を見られると思ってくれる人もいる。自分自身は楽しみにしてきたので、チームの勝利に導くことができるように投げたい