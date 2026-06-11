「ファーム・西地区、広島４−２阪神」（１０日、由宇球場）順調な回復を“二刀流”で示した。腰部の張りで２軍調整中の阪神・伊原陵人投手が実戦復帰後初先発。投げてはわずか６６球で５回３安打無失点。打っては鮮やかな流し打ちでＨランプをともした。ピンチをピンチに感じさせなかった。二回、安打と味方の失策で無死一、二塁とされたが、左邪飛、投ゴロ併殺で鮮やかにピンチ脱出。四回は再び味方の失策が絡んで無死一、