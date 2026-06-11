「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）無情にも白球が右翼テラス席へ飛び込むと、阪神・大竹耕太郎投手は苦い表情を浮かべた。かつての本拠地で移籍後初の凱旋登板となった大竹は、２被弾に沈み自身５連敗。２４年まで自主トレをともにした元ソフトバンク・和田毅氏がテレビ解説を務めていたが、師匠の前で白星をつかむことはできなかった。「勝つために投げているので。僕が１点も取られなければチー