「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）タカのパワーに虎が屈した。阪神が３本塁打を浴びて連敗し首位陥落。前日と合わせて２試合合計９被弾した。交流戦でソフトバンクには２０１５年以降、１１シーズン連続勝ち越しなしとなり、交流戦の優勝がなくなった。藤川球児監督（４５）は七回の攻撃で盗塁へのリクエストの判定に抗議したため、ＮＰＢでは選手時代を通じて初の退場となった。右手を上げて、鬼