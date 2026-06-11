アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが１０日、東京ガーデンシアターで行われた、アジアカルチャーの祭典「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」のセレブレーションライブに出演した。この日は韓国で話題沸騰中の「かわいいだけじゃだめですか？」など６曲を披露。川本笑瑠（２４）は「アジアのアーティストが一つになるフェスティバルということで出演することができてうれしい」と笑顔で語った。他にも