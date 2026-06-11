１１日・ソフトバンク戦（ペイペイ）に先発する阪神・伊藤将司投手（３０）が１０日、同球場でキャッチボールなどで最終調整し、意気込みを示した。左大腿（だいたい）部の筋損傷から復帰し、６日に１軍合流。「実戦では結果だけを求めて調整してきました」と、復帰後の２軍戦では登板３試合で計９回を１失点と“格の違い”を示してきた。故障後の不安は「ないです」ときっぱり。開幕３戦目の３月２９日・巨人戦（東京ド）以来