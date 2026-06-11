サッカー日本代表で主将を務めるMF遠藤航（33）の父・周作さん（60）が10日までにスポニチへ特別手記を寄せた。息子・航は左足甲にあるじん帯の断裂を乗り越え、3度目のW杯に臨む。術後のリハビリの際に会った際の様子やこれまでの有言実行を振り返り、エールを送った。（取材・構成滝本雄大）いよいよW杯が始まりますね。W杯開幕のちょうど4カ月前、左足甲を負傷しましたが、私は「航なら大丈夫だろう」と思い、心配はな