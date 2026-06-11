日本高野連は10日、第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場49校を決める地方大会の日程を発表した。13日に全国の先陣を切る形で沖縄大会が開幕。順調に日程を消化すれば7月20日に沖縄などで最初の代表校が決まり、同28日の愛知、大阪などの決勝で全代表校が出そろう。全国選手権大会の組み合わせ抽選会は、8月1日にオンラインで行われる。また、南北海道大会の組み合わせが決まった。