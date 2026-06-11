2020年に『夢をあきらめるな。新しい挑戦の架け橋に』というメッセージを掲げ、誕生した新潟空港拠点の地域航空会社・トキエア。 現在は4路線を運航し、5月には佐渡空港と神戸空港を結ぶチャーター便を初めて運航するなど、挑戦を続けている。そんなトキエアに初の女性パイロットが誕生した。国内でも女性パイロットは2％に満たないとされる中、その一日に密着した。 ■かつては先入観も「パイロットは男性